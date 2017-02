SPORT: Valeriu Iftime:Sunt într-o durere cronică pentru că putem rata play-off-ul!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani a declarat că regretă punctele pe care elevii lui Leo le-au cedat cu uşurinţă în ultimele etape, puncte care ar fi asigurat prezenţa echipei în play-off.

„Nu că mă doare, nu că e o undă de regret...sunt pur şi simplu afundat într-o durere cronică de când am început să pierdem punctele care ne-ar fi putut duce în play-off. Când ştiu câte puncte am pierdut şi în ce condiţii...Am sperat că îi batem pe Chiajna şi că ne luptăm în continuare. Bine şi acum, matematic mai avem şanse dar ele sunt foarte mici. Acum nu trebuie să disperăm. Fotbalul este făcut pentru spectacol. Haideţi să jucăm frumos acum, să adunăm câte puncte putem, şi dacă nu prindem locul 6 să fim pe locul 7-8-9, să mergem şi să facem un play-out bun, să terminăm pe locul 7, pentru că o astfel de clasare ne-ar duce în Europa League, ceea ce ar da o altă nuanţă, ar mai pune un strop în paharul fericirii. Eu asta vreau. De la acest meci să ne gândim la lucrurile pe care le putem face”, a declarat Valeriu Iftime, finanţatorul FC Botoşani