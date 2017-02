LOCAL: Drumuri judeţene închise circulaţiei

« Alte stiri din categoria Ultima ora

La ora actuală, patru drumuri judeţene sunt închise circulaţiei din cauza vântului din noaptea ce a trecut, care a viscolit zăpada de pe câmp.

Potrivit vicepreşedintelui Consiliului Judeţean (CJ), Dorin Birta, sunt drumuri închise pe tronsoanele Mileanca – Coţuşca, Hăneşti – Dângeni şi Rediu – limita judeţ. Pe alte două porţiuni, Lozna – Călineşti şi Dersca – Mihăileni se lucrează la lărgiri.

„Sunt autofreze în teren care lucrează. Aseară am încercat tot ce am putut dar vântul a suflat destul de tare şi nu am mai avut ce să facem, am fost nevoiţi să închidem drumurile. Important este că nu au rămas oameni în zăpadă”, a susţinut Dorin Birta, vicepreşedintele CJ.

Intervenţii au fost şi pe drumurile naţionale, unde nu sunt sectoare închise. Se lucrează însă cu autofreze la lărgiri, pe Botoşani – Săveni – Manoleasa, Dorohoi – Darabani şi Botoşani – Truşeşti – Ştefăneşti.