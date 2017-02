NATIONAL: Procurorul Mircea Negulescu de la DNA Ploieşti şi-a dat demisia după scandalul înregistrărilor

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Procurorul Mircea Negulescu de la DNA Ploieşti a cerut încetarea activităţii în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie după apariţia mai multor înregistrări audio în care ar fi vorbit cu soţia unui inculpat.

"Având în vedere apariţia în spaţiul public a unei înregistrări audio conţinând un dialog atribuit unui procuror din cadrul Serviciului Teritorial Ploieşti şi unei alte persoane, la data de 15 februarie 2017, s-a înregistrat cererea formulată de magistratul respectiv de încetare a activităţii în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie", potrivit unui comunicat de presă al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, postat pe site-ul instituţiei.

Cererea de încetare a activităţii a fost transmisă Secţiei de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru soluţionare.

Posturile de televiziune au difuzat mai multe înregistrări audio în care un bărbat, despre care jurnaliştii susţin că este procurorul Mircea Negulescu de la DNA Ploieşti, stă de vorbă cu soţia unui afacerist arestat pentru fapte de corupţie, Vlad Constantin, căreia îi dezvăluie date şi amănunte din dosare penale.

"Adică I-am zis aşa «măi omule», i-am zis de faţă cu ofiţerul meu. Am zis «Uite care e chestia. Vrei să fii liber până în Crăciun? Fă un denunţ pe mine, pe ceva, că am făcut ceva, că te-am ajutat în vreun fel, mă înţelegeţi? Şi zic, tu eşti liber dacă tu faci asta» pentru că ăştia aşa vor să îi determine, e clară treaba. I-am explicat de Manole ăsta. Că am stat şi am analizat. Manole are să vă dea o grămadă de bani. Păi şi atunci ca să nu vă dea banii, nu e mai bine dacă stă Vlad în puşcărie?" (...) Ţinta nu e el. E un instrument pe care ăştia vor să îl folosească. (...) Singura problemă e că eu am plecat la DNA şi nu poţi să iei dosare care nu sunt de competenţa DNA-ului după tine. Şi le-am lăsat şi i-am explicat. Zic «Vlad tu vezi în mine un duşman în condiţiile în care după ce eu am plecat pe dosarele alea două dacă procurorii erau de bună credinţă, îşi făceau treaba în continuare». Nu îi chemau pe ăia să îi pună să dea declaraţii că i-am audiat eu şi am făcut presiuni asupra lor şi pe urmă s-au dus ambele dosare la Pachetul Înaltei Curţi unde eu am fost cercetat pentru purtare abuzivă", ar fi spus procurorul.

Potrivit înregistrării, acesta ar fi dat date şi despre alte persoane implicate în dosar.

"L-au înnebunit cu capul, el a făcut într-adevăr o plângere că nu ştiu ce, cu deputatul, cu Adi Mincu, a lăsat-o la noi. Vezi, Doamne, de mine nu a scris, cu Negulescu Mircea, dar se subînţelege. Pe mine nu mă deranjează că eu o să fac dovada că nu a fost nicio înţelegere, că nu fac aşa ceva. Nu am făcut niciodată aşa ceva. Eu am arestat jumătate de ţară şi făceam cu Adi Mincu? (...) Aşa a apărut dosarul Papici. În dosarul Papici unde acuma s-au dus în puşcărie o grămadă. Au fost mulţi. A fost cu ajutorul lui Vlad. Lumea ştie că se ştia cine mă ajută pe mine. Ăsta nu e şantaj. El nu înţelege lucrurile astea. El se consideră la puşcărie că spune că eu nu am vrut să soluţionez cele două dosare", ar fi spus Negulescu.

În înregistrare, bărbatul presupus a fi procurorul Negulescu îl jigneşte pe procurorul general al României.

"Eu nu am culoare politică. O zdreanţă ordinară. Aia şi cu procurorul general, o altă zdreanţă ordinară. Ăla nu e ultraj", ar fi spus procurorul.

Procurorul Mircea Negulescu este cel care a instrumentat, printre altele, dosarul "Tony Blair".