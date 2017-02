SPORT: Contra înaintea meciului cu FC Botoşani: "Nu am o misiune uşoară"

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ultima oară antrenor la formația spaniolă Alcorcon, Cosmin Contra a discutat deja cu jucătorii dinamoviști, iar luni, în partida de pe teren propriu cu FC Botoșani, va debuta oficial ca antrenor al formației bucureștene. "Nu am o misiune ușoară, dar nu cred că m-am băgat vreodată într-o misiune ușoară. Eu am mare încredere în mine, am încredere în echipă și sper ca împreună să obținem rezultate. Cel mai important meci este luni, este o adevărată finală. Am vorbit cu jucătorii, am încercat să le dau încredere, pentru că vin după două rezultate negative. Le-am spus că sunt jucători buni, dar e nevoie de mai multă implicare în joc, mai multă agresivitate, mai multă ambiție, iar cu toate acestea lucrurile vor intra în normal. Eu voi încerca să câștig toate meciurile și să revenim la forma de la începutul sezonului, când era nea Ando, adică să câștigăm meci de meci", a conchis antrenorul dinamovist.