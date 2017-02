LOCAL: Accident grav produs de un sofer baut la Saveni

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un autoturism a fost complet distrus si soi barbati au ajuns la spital cu rani grave, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent de un cap de pod, dupa care a plonjat intr-o rapa adanca de aproape sapte metri. Accidentul a avut loc in apropiere de Saveni, dupa o curba la dreapta, cand soferul a pierdut controlul volanului. Acesta si pasagerul au ramas incarcerati in masina, fiind scosi ulterior de pompieri si predati ambulantelor. Potrivit primelor date, soferul, in varsta de 45 de ani, a consumat bauturi alcoolice, acesta fiind si in stare mai grava.