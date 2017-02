LOCAL: Un violator s-a sinucis în Penitenciarul Botoşani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un deţinut din Penitenciarul Botoşani şi-a pus capăt zilelor, joi dimineaţă, spânzurându-se cu şnurul de la pantaloni. Trupul neînsufleţit al acestuia a fost găsit de gardieni, care au anunţat imediat personalul medical al unităţii de deţinere pentru acordarea primului ajutor, dar din păcate nu s-a mai putut face nimic, constatându-se decesul. "Conform procedurii, am anunţat familia şi judecătorul delegat şi am sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani, care a preluat cazul pentru cercetări", a declarat comisarul şef Cristian Ieremie, directorul Penitenciarului Botoşani. Potrivit primelor informaţii, bărbatul, George Iulian J., de 33 de ani, de loc din Dărmăneşti, judeţul Suceava, era închis în penitenciar din noiembrie 2016, după ce a fost trimis în judecată pentru viol. Condamnat de instanţa de fond la 7 ani de închisoare, suceveanul a făcut apel, iar dosarul era pe rol. Bărbatul trecuse de perioada de carantină, iar comisia de stabilire a regimului de executare a pedepselor a decis că acesta trebuia să execute condamnarea în regim închis. Prin urmare, deţinutul a fost repartizat singur într-o celulă, unitatea de detenţie de la Botoşani fiind profilată pe regim semi-deschis. Potrivit informaţiilor aflate la dosar, pe 25 octombrie 2016, în jurul orei 22.30, bărbarul şi-ar fi violat mama. Aflat în stare de ebrietate, acesta şi-a ameninţat mama, după care a dezbrăcat-o şi a întreţinut relaţii sexuale normale cu ea, fără să o lovească sau să-i rupă hainele pe care le purta. În vârstă de 56 de ani, M C nu a reclamat imediat cele întâmplate, în primă fază din cauza stării de şoc, iar ulterior de ruşine. Fapta a ieşit la iveală la sfârşitul lui noiembrie, când bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat în faţa instanţei de judecată, magistraţii suceveni dispunând arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.