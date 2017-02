LOCAL: Amendă uriaşă încasată de un restaurant. Inspectorii antifraudă au confiscat şi bacşişurile

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un restaurant din municipiul Botoşani a încasat o amendă usturătoare din partea inspectorilor antifraudă, în urma unui control inopinat care a scos la iveală un plus în gestiune. Pe lângă amendă, inspectorii antifraudă au dispus şi confiscarea banilor găsiţi în plus. Controlul inopinat a avut loc pe 23 aprilie 2016, adică de sărbătoarea Sfântului Gheorghe, când inspectorii antifraudă au intrat în restaurant şi au luat casa de marcat, iar mai apoi au verificat sumele aflate asupra ospătarilor, rezultând un plus de gestiune de 1.275,50 de lei. Considerând că unitatea nu ar fi emis bonuri fiscale pentru toate comenzile primite de la clienţi, inspectorii antifraudă au dispus confiscarea banilor şi aplicarea unei amenzi de 25.700 de lei, precum şi suspendarea activităţii pe o perioadă de o lună. Societatea care administrează restaurantul a contestat în instanţă sancţiunea susţinând că inspectorii antifraudă nu au luat în considerare toate aspectele şi că amenda este nejustificată. Chemaţi la bară ca martori, doi dintre chelneri au explicat modul în care încasau banii de la clienţi – astfel, ospătarul emitea nota informativă de plată, cu care se prezenta la masa clientului şi îl întreba dacă achită cash sau cu cardul, după care se întorcea şi scotea bonul fiscal pe care îl preda clientului împreună cu restul. În ziua cu pricina, P. A. a dus nota informativă la o masă de aproximativ 20 de persoane şi s-a întors să scoată bonul, însă, în acel moment, inspectorul antifraudă a scos raportul informativ din casa de marcat şi nu i-a mai dat voie să scoată bonul fiscal. Audiat de magistraţi, P. A., a declarat că a ajutat clienţii de la masa la care a servit să transporte cadourile la maşină, a încasat banii pentru consumaţie (spunându-i-se să păstreze şi restul) şi s-a întors să scoată bonul fiscal, moment în care inspectorii ANAF i-au spus că nu mai au voie să facă nimic la POS şi să predea sumele de bani pe care le aveau toţi angajaţii la ei. Chelnerii s-au conformat şi au predat toate sumele de bani, inclusiv ciubucurile făcute. Magistraţii Judecătoriei Botoşani au considerat însă că suma găsită fără acoperire este destul de mare, trecând peste pragul de 1.000 de lei stabilit prin legea, şi au menţinut sancţiunea, mai ales că unitatea mai fusese amendată de alte două ori de inspectorii antifraudă, dar pentru plusuri de gestiune mult mai mici, de numai 8 lei. În schimb, instanţa a diminuat amenda la 17.500 de lei (n.r. întrucât în urma modificărilor legislative cuantumul amenzilor pentru aceste abateri a fost modificat), şi au oferit posibilitatea firmei care administreză restaurantul să plătească în termen de cel mult 48 de ore de la data rămânerii definitive a sentinţei, jumătate din cuantumul amenzii aplicate, respectiv suma de 8.750 lei. Decizia a fost atacată cu apel, cazul urmând să fie analizat şi de Tribunalul Botoşani.