LOCAL: Victima si agresor ajunsi la Urgente dupa ce s-au batut

Doi barbati, de 45 si 44 de ani, ambii din Flamanzi, au ajuns la spital cu traumatisme capatate in urma unei agresiuni reciproce. Primul din ei, cetatean italian, este patronul unui bar din Flamanzi, iar la un moment dat, intre el si celalalt barbat a izbucnit un conflict verbal, care a degenerat imediat in pumni si picioare pe care si le-au impartit cu generozitate. In cele din urma, ambii barbati au ajuns la Urgente cu traumatisme craniene si faciale, acuzandu-se unul pe altul de leziunile suferite.