SPORT: Cosmin Contra: Felicit Botoşaniul pentru cum a jucat!

Cosmin Contra a declarat că victoria contra FC Botoşani a fost una foarte muncită şi norocoasă, ţinând să felicite gruparea locală pentru jocul prestat.

„Nu mă aşteptam să fie aşa greu. Botoşaniul este o echipă care ştie ce joacă, foarte bine aşezată în teren. Am făcut destul de multe greşeli la ocaziile lor. Felicit băieţii pentru cele trei puncte. Leo a pregătit bine meciul. Ştia că jucătorii lui Dinamo vor avea probleme la încpeut de joc şi au încercat un presing agresiv care ne-a surprins puţin la început. La pauză i-am liniştit pe băieţi şi am schimbat din 4-2-3-1 în 4-3-3 şi le-am spus să iasămai motivaţi pentru că doar cele trei puncte ne menţin în cursa pentru play-off. Am avut şi noroc şi vreau să felicit Botoşaniul pentru că a jucat un fotbal bun, este o echipă bună”, a declarat Cosmin Contra