SPORT: Dan Nistor: E bine că am câştigat!

Decarul lui Dinamo, Dan Nistor, a spus că se aştepta la un meci greu contra FC Botoşani.

„A fost un meci foarte greu, cu o echipă care și-a jucat ultima carte pentru play-off. Sperăm să câștigăm ce mai avem și jocul rezultatelor să ne ajute. Nu am avut multe ocazii, dar e bine că am câștigat. Măcar de am câștiga mereu cu 1-0. Domnul Contra ne-a spus să punem presiune în continuare și golul va veni. Și a avut dreptate”, a spus Nistor.