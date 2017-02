SPORT: Leo: I-am chinuit pe cei de la Dinamo

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Leo Grozavu a declarat că ratările monumentale ale elevilor săi au decis soarta jocului cu Dinamo. Deşi a fost foarte dezamăgit de rezultat, Leo s-a arătat mulţumit de jocul prestat de elevii săi.

„Trăim dezamăgirea unui rezultat nefavorabil. Mi-am felicitat băieţii pentru atitudine. Nu am ce le reproşa. I-am chinuit destul de mult pe cei de la Dinamo. Dacă am fi marcat noi cele trei puncte ar fi fost ale noastre. Nu am fost deloc inspiraţi la finalizare. Am controlat prima repriză şi am intrat destul d eprost în a doua repriză. Pe urmă am echilibrat şi pe final am mai avut ceva ocazii. Una peste alta, suntem dezamăgiţi că nu am reuşit mai mult. Cred eu că am arătat fotbal”, a declarat Leo Grozavu, antrenorul principal al FC Botoşani.