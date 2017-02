LOCAL: Cătălin Flutur - Obligaţia noastră este să asigurăm bunul mers al oraşului

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Proiectul de buget conturat la nivelul Primăriei Botoşani trebuie refăcut urmare a majorărilor salariale aprobate prin lege.

"Avem 9 milioane de lei creștere la fondul de salarii prin lege, acolo chiar nu este niciun fel de comentariu. Soluția lor este reducerea de personal ca să ne încadrăm. Noi aveam un proiect de buget, dar au apărut aceste probleme. Acum avem și niște cifre cât de cât oficiale, după aprobarea bugetului de stat. Ne propunem să încasăm 36 de milioane de lei taxe și impozite, iar noi nu am făcut măriri de taxe și impozite, neștiind că vor apărea aceste cheltuieli suplimentare și ar trebui ca 34 de milioane să ducem pe salarii. Astăzi m-au întrebat de salarii și Poliția Locală și cei de la DSPSA. Ne-ar mai rămâne 2 milioane de lei, iar 1,8 milioane de lei ne costă pe an doar apa meteorică, ca să nu vorbim despre complexitatea cheltuielilor și problemelor pe care le avem", a declarat Cătălin Flutur primarul municipiului.

Edilul a dat asigurări că municipalitatea nu va recurge la disponibilizări de personal, o soluţie luată în calcul fiind creşterea unor tarife.

"Noi avem niște taxe și impozite votate, este posibil să fie unele creșteri la niște tarife, dar obligația noastră este să asigurăm bunul mers al orașului", a concluzionat edilul.