LOCAL: Sfarsit tragic pentru un barbat dupa ce a fost la un priveghi

Un barbat de 77 de ani din Hudesti a fost gasit in aceasta dimineata faa suflare in apropiere de casa in care locuieste. Barbatul a fost aseara la in priveghi si a cazut cu fata in sus intr-un parau ce trecea prin spatele casei sale. Potrivit primelor cercetari, barbatul nu a murit inecat, insa nu se cunosc cu exactitate cauzele decesului, urmand ca medicii legisti sa aduca lumina in acest caz.