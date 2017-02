LOCAL: Pacientul agresat la Podriga a decedat

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Barbatul de 70 de ani, pacient al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga, adus sambata dimineata in coma la Urgente, a decedat in spital in cursul zilei. Acesta a fost victima unei agresiuni din partea unui coleg de salon, care l-a lovit cu pumnul in fata. Desi barbatul si-a revenit in prima instanta, ulterior starea lui s-a inrautatit, acesta fiind transportat mai intai la Saveni, unde a suferit un stop cardio-respirator, dupa care la Botosani, unde a ajuns in coma profunda. Desi a fost internat pe Reabimare, starea lui a continuat sa se inrautateasca, medicii nemaiputand face nimic pentru a-l stabiliza. Barbatul a suferit un nou stop cardio-reapirator, nemaiputand fi resuscitat cu succes. Cazul a intrat si in atentia procuroruilor.