SPORT: Leo: Toată lumea se aşteaptă să marcăm o căruţă de goluri cu Pandurii!

Leo Grozavu crede că înfrângerea suferită în meciul cu Dinamo i-a capacitat pe elevii săi pentru meciul cu Pandurii.

„Dacă veneam după un rezultat pozitiv cu Dinamo exista o oarecare euforie periculoasă. Eu sunt convins că toată lumea îşi dă seama că meciul cu Pandurii ne poate aduce foarte multe deservicii. De această dată plecăm din postura clară de favorită. Toată lumea se aşteaptă să marcăm o căruţă de goluri şi nu va fi deloc aşa pentru că întâlnim o echipă periculoasă, o echipă care joacă dezinvlot, nu are nimic de pierdut, nu are presiune şi va veni şi aici să-şi vândă foarte scump pielea. Sunt convins că ne aşteaptă o partidă dificilă. Au jucători tineri, care îşi doresc să-şi facă un nume şi vor da totul. Simpla prezenţă pe teren nu ne garantează nimic, nici măcar un punct, nu trei puncte. Trebuie să fim capactaţi. Eu încerc din răsputeri şi aşa cum am spus şi mai devreme cred că rezultaul cu Dinamo ne ajută în perspectiva confruntării cu Pandurii. Jocul bun cu Dinamo trebuie să ne dea încredere dar rezultatul nefavorabil trebuie să ne ajute acum, pentru că trebuie să înţelegem că venim după un meci pierdut şi trebuie să dăm totul ca să câştigăm. Altfel ne va fi greu", a declarat Leo Grozavu.

Partida FC Botoşani- Pandurii Tg. Jiu, meci contând pentru etapa a XXV-a a Ligii I va avea loc duminică, 26 februarie de la ora 13:30, jocul urmând a fi transmis în direct de Digi, Dolce şi Look.