SPORT: Răzvan Tincu: Ghinionul a privat FC Botoşani de un loc în play-off!

Fundaşul central al FC Botoşani, Răzvan Tincu, a declarat că obiectivul echipei este lcul 7 şi a pus ratarea play-off-ului pe seama ghinionului.

„Credeam foarte mult în play-off. Puteam să atingem acest obiectiv pentru că suntem buni. Degeaba am fost buni însă dacă nu am avut şi puţină şansă. Uitaţi-vă de exemplu la Astra: este o echipă bună, dar nu este cu nimic mai presus decât noi. Ei cu puţină şansă au reuşit o ascensiune formidabilă, de pe locurile 10-12 şi sunt cu un picior în play-off. De asta spun că dacă aveam puţin noroc eram şi noi în play-off. Nu vorbesc de cele opt jocuri ăîn care echipa nu a câştigat în finalul anului trecut, ci de aceste trei din acest an. Prin jocul prestat am arătat că meritam să obţinem toate cele nouă puncte. Nu am avut şansă şi a trebuit să ne mulţumim cu patru. Acum nu ne trebuie decât să muncim şi să terminăm pe locul 7. O nouă participare a FC Botoşani în Europa League ar fi benefică pentru toată lumea. Pentru asta trebuie să muncim, să fim serioşi şi de la fiecare meci să încercăm să scoatem cât mai mult”, a declarat Răzvan Tincu.

Partida FC Botoşani- Pandurii Tg. Jiu, meci contând pentru etapa a XXV-a a Ligii I va avea loc duminică, 26 februarie de la ora 13:30, jocul urmând a fi transmis în direct de Digi, Dolce şi Look.