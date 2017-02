LOCAL: Cătălina Lupaşcu despre Parcul Tineretului - Oamenii au ajuns la disperare

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Doi botoşăneni care locuiesc în Parcul Tineretului s-au prezentat astăzi în audienţă la consilierul municipal Cătălina Lupaşcu, pentru a-i solicita sprijinul. "Cetățenii din zona Parcului Tineretului și nu numai au realizat că odată cu venirea Primăverii, persoanele care nu respectă ordinea și liniștea publică și care au locuințe în zonă și aici mă refer la locatarii blocurilor 135 și 140 au început să-și petreacă foarte mult timp liber, în special noaptea, sub geamurile locatarilor din zona respectivă. Nu trebuie să uităm că în toate apartamentele și în toate blocurile din jurul blocurilor 135 și 140 sunt oameni care desfășoară activități, care vin de la muncă, care își doresc să aibă liniște în casele lor", a declarat Cătălin Lupaşcu.

Fostul viceprimar a arătat că situaţia din acea zonă nu mai poate fi tolerată. „Inclusiv eu anul trecut am avut apeluri către 112 prin care am solicitat echipe în toiul nopții fiindcă în fața blocului meu se țipa, se consumau băuturi alcoolice pe spațiul public. Cred că voi începe un demers către mai multe instituții ale statului, către ATOP, către comandantul Poliției, către comandantul Jandarmeriei, către Poliția Locală și către municipalitate. Nu e normal ca zona respectivă să fie scăpată de sub control. Așa cum este și zona Centrului Istoric. Cred că trebuie să ne punem la o masă toți și să stabilim ordinea și liniștea în orașul acesta”, a mai precizat Cătălina Lupaşcu.

Botoşănenii care au discutat astăzi cu consilierul municipal i-au spus că ar fi dispuşi chiar să cedeze locuinţele primăriei şi să primească apartamente în altă zonă a oraşului. „Nu putem să ajungem în halul acesta. Pur și simplu oamenii au ajuns la disperare. În perioada în care eram viceprimar s-au mai rezolvat câteva dintre problemele care priveau parcarea din zona respectivă și s-au gândit că aș putea să îi ajut în acest demers. Este un strigăt de ajutor. Deși în audienţă au venit doar doi cetățeni, sunt convinsă că tot cartierul de acolo are nevoie de ajutor, mai ales cu venirea zilelor călduroase. Și vă spun inclusiv eu am sunat de nenumărate rânduri la 112 pentru a chema Poliția în zona respectivă”, a concluzionat Cătălina Lupaşcu.