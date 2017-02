SPORT: Tensiuni între Leo şi suporteri!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Victoria cu 3-1 obţinută de FC Botoşani contra Pandurilor, la ultimul joc de pe teren propriu din acest sezon regular nu a fost lipsită de tensiuni.

Nemulţumiţi de reprezentaţia elevilor lui Leo Grozavu în prima parte a confruntării, o parte dintre suporterii aflaţi la oficială au început să-i huiduie pe jucători şi i-au cerut lui Leo Grozavu să schimbe ceva pentru ca jocul să meargă, moment în care tehnicianul a răbufnit la adresa fanilor.

„Nu vreau să fiu răutăcios. Echipa are nevoie de spectatori în momentele grele. Pandurii nu era o echipă la care toată lumea i-a dat câte zece goluri şi noi nu am reuşit să-i dăm decât unul. Era 1-1. Trebuia ca lumea să încurajeze echipa. Când au fost alături de noi, am arătat că şi împotriva unor adversari mai puternici ne putem dezvolta altfel. Nu sunt aici pentru a aduce critici cuiva. În general publicul se comportă normal dar sunt câteva elemente care e de ajuns să facă un pic de gălăgie şi mai sunt… Dacă unul aruncă cu piatra, mai aruncă încă zece. Nu am intrat într-o polemică. Îl şi cunosc pe respectivul. I-am spus să încurajeze echipa pentru că ăsta e rolul spectatorului. Nu din minutul 1, schimbări, bagă-l pe ăla, scoate-l pe ăla, bă ieşi afară, bă eşti prost. Suntem destui care ne pricepem. Noi suntem în fiecare zi cu ei şi trebuie să aşteptăm să vedem ce se întâmplă la final. Aştept de la unii mai multă toleranţă, au văzut atâtea meciuri în Liga I. Ar trebui şi ei să se mai cizeleze, să se educe. Sunt câţiva care vin la stadion doar să dojenească şi să înjure”, a declarat Leo Grozavu