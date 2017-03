LOCAL: Ministrul Transporturilor susţine că a venit la Botoşani pentru a găsi soluţii pertinente în ce priveşte reabilitarea drumului naţional de pământ

« Alte stiri din categoria Ultima ora

După o scurtă întrevedere în biroul preşedintelui Consiliului Judeţean (CJ), ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a participat la o întâlnire de lucru, în sala „Nicolae Iorga”, a Palatului Administrativ, cu prefectul Dan Nechifor, Ovidiu Laicu, directorul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Iaşi (DRDP), conducerea Secţiei Drumuri Naţionale, parlamentari social – democraţi botoşăneni şi primari din judeţ.

În deschiderea şedinţei, preşedintele CJ, Costică Macaleţi, a susţinut că Răzvan Cuc este primul ministru din cabinetul Grindeanu care participă la o şedinţă de lucru în judeţ.

„Aţi venit cu gânduri bune şi apreciem acest lucru. După această şedinţă, ne vom deplasa la Manoleasa, pentru ca domnul ministru să vadă drumul DN 24 C (n.r. Manoleasa – Rădăuţi Prut). Apoi va urma o conferinţă de presă la Manoleasa”, a susţinut Costică Macaleţi, preşedintele CJ.

„Doamna senator Federovici s-a înscris în audienţă şi mi-a adus în atenţie trei mari probleme cu care se confruntă judeţul Botoşani, anume DN 24 C, DN 28 B (n.r. Botoşani – Târgu Frumos ) şi DN 29 D (n.r. Botoşani – Ştefăneşti ). În cursul zilei de duminică a avut loc un protest pe tronsonul DN 24 C, un drum pentru care cu siguranţă aţi primit multe promisiuni că se va face. Tocmai din acest motiv am venit aici să văd acest drum, exact aşa cum am fost şi pentru drumul Lugoj – Timişoara, unde am constatat anumite sincope de comunicare între management şi situaţia din teren”, a precizat Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, adăugând că scopul acestei vizite este de a identifica soluţii pertinente şi care vor putea fi puse în practică în cel mai scurt timp.

Ulterior acestor declaraţii, întâlnirea de lucru s-a derulat cu uşile închise, fără prezenţa presei în sală.