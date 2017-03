LOCAL: Speranţe pentru reabilitarea Bisericii Sfântul Gheorghe

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Proiectul vizând reabilitarea Bisericii "Sfântul Gheorghe" va intra în evaluare la Ministerul Dezvoltării. Conducerea oraşului, dar şi reprezentanţii parohiei îşi pun speranţe că va fi obţinută şi finanţarea europeană care să facă posibilă repunerea în valoare a acestui edificiu emblematic pentru municipiul Botoşani.

"Am reușit să deblocăm proiectul privind reabilitarea și dezvoltarea turistică a monumentului de arhitectură Ansamblul Bisericii Sfântul Gheorghe care ne-a fost respins la un moment dat. Noi am făcut o contestație, au fost o serie de monumente respinse de pe listă legat de o neînțelegere cine semnează și cine nu semnează proiectul. Ministerul Dezvoltării Regionale a emis o instrucțiune săptămâna trecută prin care ne spune că va fi reanalizat și reinclus în procesul de evaluare, selecție și contractare proiectul nostru pentru Biserica Sfântul Gheorghe. Noi am depus cererea în timp util, în data de 25 noiembrie 2016. Înainte de a începe procesul de reevaluare, a fost o discuție vizavi de cine trebuie să semneze, la noi era vorba de preotul paroh care este în parteneriat cu Primăria. Eu îmi doresc ca acel proiect făcut de parohia Sfântul Gheorghe să îndeplinească și toate celelalte condiții să intrăm în mod normal în procedura de selecție. Este un pas înainte", a declarat primarul Cătălin Flutur.