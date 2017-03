NATIONAL: Ambulanta in misiune, rasturnata pe sosea

« Alte stiri din categoria Ultima ora

O ambulanţă din Suceava, care mergea să preia un bolnav, a fost lovită miercuri seară de o maşină şi răsturnată pe şosea. Accidentul s-a produs în centrul oraşului, într-o intersecţie. Un şofer neatent nu a acordat prioritate ambulanţei, pe care a izbit-o cu putere şi a proiectat-o într-un alt autoturism.

Ambulanţa din Suceava se deplasa către Dumbrăveni, la o urgenţă, atunci când, într-o intersecţie din centrul oraşului, a fost lovită violent de o maşină, care nu i-a acordat prioritate.

„Sm auzit o bubuitură, am ieșit afară, o ambulanță, o mașină, o altă mașină ... ambulanța era răsturnată și când m-am întors mergea din inerție pe asfalt ... am luat o scară și am fugit să-i scot din ambulanță”, a spus un martor.

„Băiatul ăsta cu Toyota venea de sus de la Centru Vechi, iar ambulanța mergea încolo și l-a lovit ... avea semnalele puse. A depășit că mașinile erau oprite la semafor și ambulanța a depășit coloana de mașini și probabil de aia băiatul n-a văzut de sus”, a adăugat un alt martor.

Şoferul ambulanţei spune că nici nu a apucat să vadă maşina vinovată.

„Eram în misiune cu semnalele luminoase și sonore și a intrat în noi. El zice că a forţat semaforul”, a spus șoferul ambulanței.

Atât el, cât şi asistenta au fost răniţi uşor şi transportaţi la spital. În cauză s-a deschis un dosar penal in rem pentru vătămare corporală din culpă.

„Un bărbat de 19 ani de pe strada Mitropoliei care nu a acordat prioritate. Tânărul este începător și se pare că pe fondul vitezei și neacordării de prioritate a intrat în coliziune cu ambulanţa”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, Ionuț Epureanu.

Nici unul dintre cei doi şoferi nu consumase alcool. Serviciul de Ambulanţă din Suceava a rămas, în urma acestui accident, cu doar şapte maşini de intervenţie, asta în condiţiile în care mai avea nevoie de cel puţin două autospeciale noi.