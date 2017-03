LOCAL: Candidat la conducerea de la apă, respins

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Unicul candidat înscris la concursul pentru obţinerea funcţiei de director general la operatorul de apă a fost respins. Astfel, fostul consilier judeţean dar şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean (CJ), Paul Pavăl, a ieşit din cursa pentru accederea la una din cele mai bine plătite funcţii din judeţ, cea de manager al Nova Apaserv.

Decizia de respingere a candidaturii l-a nemulţumit însă pe Paul Pavăl, care a arătat cu degetul şi spre procedura impusă.

„Am primit răspunsul că am fost respins ieri seară (n.r. luni), la ora 22,30, adică după ce au expirat toate termenele în care eu mai puteam să depun contestaţii. În cazul acesta, eu mă consider promovat în etapa următoare. În orice caz, aşa lipsă de profesionalism nu am văzut în viaţa mea”, a susţinut Paul Pavăl. Acesta a mai declarat că a cerut clarificări şi lămuriri, aducându-i-se la cunoştinţă că mai are timp să depună contestaţii, drept de care Paul Pavăl are de gând şi să uzeze, sau chiar să atace în instanţă toată această procedură a concursului pentru postul de manager.

Situaţia a fost explicată însă de Dan Deleanu, preşedintele Consiliului de Administraţie (CA) al operatorului de apă, care a şi răspuns de organizarea acestui concurs. Potrivit acestuia, deşi în planul de selecţie a candidaţilor era trecut intervalul 3 – 6 martie ca perioadă pentru depunerea contestaţiilor, aceasta a fost prelungită până pe data de 9 martie, urmând ca în trei zile să primească un răspuns la contestaţii.

Mai mult, în cazul în care contestaţia va fi respinsă, se va relua procedura de organizare a concursului. În termen de alte 30 de zile se vor putea depune noi dosare de candidaturi, urmând ca acestea să fie analizate.