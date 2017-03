SPORT: Leo Grozavu: Am avut o ieşire mai necontrolată!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Leo Grozavu, antrenorul principal al FC Botoşani a dezvăluit motivul pentru care a ales să-i aplice o corecţie fizică chiar în timpul meciului pierdut aseară de echipa locală la scor de neprezentare, 3-0 pe terneul campioanei Astra Giurgiu.

Imediat după ce l-a scos de pe teren în minutl 84 pe Golofca, jucător pe care îl introsusese în teren în minutul 32 în locul lui Roman, tehnicianul şi-a ieşit din minţi şi l-a lovit cu palma peste bărbie pe elevul său.

„M-am supărat, pentru că știa foarte bine ce are de făcut. Din păcate, nu a făcut nici măcar efortul pe care mi-aș fi dorit să-l facă pe teren. Am considerat că trebuie să vină un jucător care măcar ca efort poate să susțină ceva. Și-a aruncat tricoul și nu pot fi de acord ca un jucător schimbat să-și arunce tricoul. Orice tricou, indiferent al cărei echipe este, nu cred că merită aruncat. M-a deranjat, dar astea sunt treburile noastre. Vom vedea. Un jucător care vrea să joace la echipă nu trebuie să aibă comportamentul acesta. El a fost pedepsit suficient de comisia care l-a suspendat patru etape. Văd că n-a înțeles nimic. L-am lovit de l-am zăpăcit... Nu l-am lovit, pățea ceva dacă îl loveam. Am avut o ieșire mai necontrolată, dar nu l-am lovit. L-am schimbat pentru că nu știa pe unde e în teren. Mi s-a părut deplasată ieșirea lui. Când am văzut că își aruncă și tricoul după schimbare, nu poți sta impasibil. Teixeira, la 36 de ani, nu are astfel de reacții”, a declarat Leo Grozavu, la conferința de presă.

Imaginile surprinse de camerel TV au făcut înconjurul televiziunilor, moderatorii şi oamenii din fotbal fiind de-a dreptul şocaţi de gestul incalificabil al tehnicianului.

„Grozavu trebuia eliminat. Nu au ce căuta pe un teren de fotbal astfel de gesturi”, a declarat fostul mare arbitru internaţional, Ion Crăciunescu.