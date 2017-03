LOCAL: AMBULANTA IMPLICATA INTR-UN ACCIDENT GRAV LA LEBADA

« Alte stiri din categoria Ultima ora

O ambulanta a fost implicata in aceasta dimineata intr-un accident grav ce a avut loc la Lebada. Echipajul salvatorilor pleca la o solicitare spre Lebada, iar un autoturism Audi a iesit brusc in fata lui, fiind lovit in plin. Doua persoane au fost transportate de urgenta la spital.