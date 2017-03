LOCAL: Cel mai longeviv lucrător de la Prefectură s-a pensionat

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cel mai longeviv lucrător din cadrul Instituţiei Prefectului şi-a luat ieri rămas bun de la colegi. După 42 de ani de activitate în administraţia locală, timp în care a ocupat mai multe funcţii, Gheorghe Munteanu a fost ieri, pentru ultima dată, la serviciu, chiar de ziua lui. Asta pentru că de azi înainte, acesta a intrat în rândul pensionarilor botoşăneni.

La vârsta de 65 de ani astfel, şeful Serviciului Juridic din cadrul Instituţiei Prefectului, de loc din Dorohoi, şi-a încheiat ieri activitatea, după un drum lung, pe alocuri anevoios.

S-a încadrat pe 1 august 1975 după terminarea Facultăţii de Drept, la Consiliul Popular Vaslui, unde a fost repartizat, ca după aproape doi ani să ajungă la Botoşani, la Prefectură, unde a rămas până la vârsta de pensionare.

„Las în urmă o vastă experienţă, cu satisfacţii profesionale, dar şi cu neîmpliniri. Acum, tot ce îmi doresc este să am sănătate. Am avut colegi foarte buni, am avut şi conducători buni. Ies la pensie numai cu gânduri bune”, a povestit Gheorghe Munteanu, adăugând că de-alungul timpului, nici nu mai ştie nici câţi prefecţi a schimbat. „I-am schimbat pe toţi câţi au fost”, a spus amuzat şeful Serviciului Juridic.