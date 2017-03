SPORT: Cornel Şfaiţer: Am simţit că Leo va demisiona!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cornel Şfaiţer a declarat că se aştepta ca Leo Grozavu să demisioneze deoarece era foarte afectat după ceea ce s-a întâmplat la Giurgiu.

„Am avut două zile furtunoase. A fost gestul urât al lui Leo. Trebuia să aibă altă preocupare, se putea discuta la vestiare. Din dorinţa de a câştiga în faţa Astrei, a făcut această greşeală. Golofca a făcut şi el un gest care nu îşi avea rost. Noi l-am susţinut, am avut de suferit din cauza comportamentului lui. Din păcate, s-a întâmplat, Leo este afectat. Îl cunosc foarte bine şi l-am simţit că va demisiona. Am cerut detalii de la Golofca şi de la Leo. Sunt lucruri neplăcute. A fost criticat şi l-am văzut cât de afectat era. Avem un joc foarte important vineri, jucăm cu Timişoara, începe un alt campionat. Timpul e prea scurt. Am mai trecut prin astfel de momente, o să fiu alături de băieţi. Am vorbit şi cu Valeriu Iftime. Nu îi acceptăm demisia pe loc. Ca antrenor e cu 10 plus. Chiar ieri am discut cu un finanţator important care îl apreciază foarte mult”, a declarat Cornel Şfaiţer.