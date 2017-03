SPORT: Leo: Imi cer scuze tuturor pentru ce am facut!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Prezent în fața mass-media, Leo Grozavu a cerut să-și ceară scuze față de toată lumea fotbalului pentru gestul făcut la Giurgiu după care și-a prezentat demisia. "Mi-am dorit foarte mult să lămuresc anumite lucruri. Îmi pare rău că am ţinut ziua de ieri prima pagină a ziarelor. Vreau să-mi cer scuze public. În viaţă trebuie să ne asumăm. Ieri dimineaţă mi-am cerut scuze în faţa lotului şi staff-ului tehnic. Îmi cer scuze tuturor antrenorilor din România cărora le-am creat un prejudiciu de imagine. Vreau să le mulţumesc celor care au fost alături de mine. Au fost şi foarte mulţi care m-au pus la zid, au ridicat piatra şi nu ştiu dacă toţi au un comportament imaculat. Toate lucrurile astea mă vor face mai puternic. Am avut două nopţi şi o zi, am încercat să judec şi să văd care e cea mai bună decizie. Îmi prezint public demisia. Este un gest de onoare pe care îl fac. Caracterul este mai important decât prejudiciile pe plan financiar”, a declarat Leo Grozavu.