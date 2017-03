SPORT: Bejan: Băieţii au avut ideea de a face acel tricou pentru Leo

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Secundul FC Botoşani, Alin Bejan a declarat după înfrângerea de aseară, scor 2-1 cu ACS Poli Timişoara, că majoritate jucătorilor îşi doresc ca Leo Grozavu să revină la echipă şi că jucătorii au fost cu ideea să afişeze acel tricou cu un mesaj de susţinere pentru technician.

„A fost un joc pe care din păcate l-am pierdut. Eu zic nemeritat. Am pregătit jocul la victorie, am început bine, am deschis scorul, am avut ocazii. Din păcate a venit golul norocos marcat de Croitoru. Au fost momente psihologice de ambele părţi. Au avut ei ocazii la 1-1, am avut noi bară. Un rezultat de egalitate era echitabil astăzi. Golofca a avut câteva situaţii dar din păcate nefructificate. Noi am ţinut legătura cu Leo dar băieţii au fost afectaţi de incidentul de la Giurgiu, nu aveau starea de spirit cea mai bună. Băieţii au avut ideea să afişeze acel tricou. Ei ştiu cât suflet pune pentru echipă, că le vrea binele jucătorilor, că este un perfecţionist care vrea tot timpul mai mult. Ei s-au simţit bine cu Leo”, a declarat Alin Bejan, antrenorul secund al FC Botoşani.