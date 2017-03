SPORT: După ce a bătut trei jucători, Popa i-a luat apărarea lui Grozavu

« Alte stiri din categoria Ultima ora

După victoria obținută cu Timișoara în fieful FC Botoşani, scor 2-1, Ionuț Popa a dezvăluit un episod asemănător cu cel în care a fost implicat Leo Grozavu la Giurgiu, cu el în prim-plan, care s-a petrecut pe vremea când antrena la UTA, iar la final a fost pupat de jucători în vestiar.

Momentul a avut loc la pauza unui meci între UTA și Electroputere. Atunci, Ionuț Popa a povestit că a intrat în vestiar și și-a bătut crunt 3 jucători. Arădenii au câștigat în repriza a doua, iar la final l-au felicitat și l-au pupat pe antrenor în vestiar, spunându-i că nu ar fi reușit să învingă, fără „șocul” de la pauză.

„Un antrenor este un personaj care își pune amprenta și echipa se manifestă așa cum este și antrenorul. Grozavu este un coleric, echipele lui joacă tare și agresiv. Astăzi ei au început bine, dar au sfârșit prost. Eu apăr antrenorii. Bine, nu apăr un antrenor de la handbal, care a primit 19 ani că a violat 7 fete. Și când am fost întrebat și de Șumudică l-am apărat. Și eu am făcut în tinerețe ca Leo. Într-un meci pe care l-am jucat cu UTA la Electroputere eram conduși cu 2-0 și la pauză am intrat în vestiar și am bătut crunt vreo 3 jucători. I-am luat cu pumnii, ce să mai... Recunosc! Sper să nu fiu dat la DNA acum. După meci mi-au zis băieții că, dacă nu făceam asta la pauză, nu câștigam. M-au pupat în vestiar. Bătaia e ruptă din Rai”, a declarat Ionuț Popa, la finalul meciului câştigat de elevii săi aseară.