LOCAL: Cadre medicale sanctionate si destituite la Maternitate

Scandalul de la Marernitatea Botosani din toamna anului trecut nu a ramas faa sanctiuni. Problemele au fost scoase la iveala de cazul decesului bebelusului din aceste zile de la Maternitate, care a murit in aceleasi conditii. In urma mediatizarii cazului din septembrie anul trecut, Directia de Sanatate Publica a amendat trei cadre medicale, doi medici si o asistenta, pentu ca nu aveau efectuate comtroalele medicale periodice, desi lucreaza in preajma nou-nascutilor. Mai mult medicul sef de sectie de la acea data a fost schimbat din functie. In urma cazului prezentat astazi in Monitorul a fost constituita o noua comisie de ancheta.