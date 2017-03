SPORT: Pugilistele CS Botoşani, din nou la înălţime

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Pugilistele Clubului Sportiv (CS) Botoşani sunt din nou la înălţime.

Prezente la ediţia din acest an a Cupei României la box, competiţie găzduită de localitate Râmnicu Sărat, sportivele pregătite de Larisa Roşu au avut o evoluţie de excepţie, încununată cu patru medalii dintre care două de aur, una de argint şi una de bronz.

„Sunt fericită şi mândră de sportivele mele. Cu puţin mai multă atenţie am fi reuşit să transformâm şi cele două medalii de argint şi bronz în medalii mai strălucitoare. Eu ştiu foarte bine ce pot aceste fete, cât de mult muncesc şi ce talent au pentru acest sport. A fost o competiţie viu disputată mai ales că a fost şi criteriu de selecţie pentru formarea loturilor naţionale de junioare, tineret şi senioare în vederea participării la competiţiile internţaionale din acest an. Am convingerea că în acest an voi duce o sportivă la Mondiale”, a declarat Larisa Roşu, antrenor CS Botoşani.

Cele două medalii de aur au fost cucerite de Cristina Aciobăniţei şi Ecaterina Danileţ, argintul de Georgiana Căliman în timp ce bronzul i-a revenit sportivei Valentina Andrieş.