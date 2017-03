LOCAL: Lectii de buna purtare pentru personalul de la Spitalul Judetean

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Conducerea celui mai mare spital din Moldova a luat o decizie radicala in ceea ce priveste comportamentul personalului medical si nemedical in relatia cu pacientii. Dupa ultimile articole aparute in presa, legate de modul in care personalul se comporta cu pacientii, conducerea unitatii a decis ca in perioada urmatoare sa fie organizate cursuri in care personalul sa fie scolarizat in privinta comportamentului si atitudinii fata de pacienti.