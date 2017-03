SPORT: Şanse mari ca Leo să fie întors din drum de acţionari!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Susţinerea necondiţionată din partea acţionarilor dar şi mesajele „pro” venite dinspre vesitar de care Leo Grozavu s-a bucurat după ce şi-a prezentat demisa de onoare după incidentul de la Giurgiu, l-ar putea determina să revină asupra deciziei, tehnicianul având şanse mari de a conduce FC Botoşani de pe bancă duminică, 19 martie la Mediaş în confruntarea cu Gaz Metan.

Totul se va decide mâine în cadrul unei şedinţe a Consiliului de Administraţie (CA) a FC Botoşani, întâlnire la care antrenorul va fi prezent, în care acţionarii îl vor convinge pe principal să-şi ducă la bun sfârşit acest mandat.

„Am stabilit o întâlnire cu Leo şi cu ceilalţi din club pentru o discuţie în legătură cu ce trebuie să facem să ne normalizăm. E greu să pui pe oricine în locul lui Grozavu. El are personalitate şi îşi amprentează foarte bine locul. Sper să îl conving să rămână, nu am nevoie de un antrenor nou acum. Eu trebuie să merg mai departe cu echipa asta cu care am început acum ceva vreme. Am ştiut mereu să motivez oamenii cu care lucrez. Nu am o variantă de rezervă pentru că am promis că nu o caut”, a declarat Valeriu Iftime, finaţatorul FC Botoşani.