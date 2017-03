NATIONAL: Selfie la inaltime. Doua tragedii in doua saptamani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

O adolescentă de 15 ani din Sibiu a murit, seara trecută, după ce a căzut de pe un bloc de 10 etaje. Fata urcase acolo, alături de şapte prieteni, să facă selfie de la înălțime. La marginea terasei, o bucată de balustradă s-a rupt atunci când s-a sprijinit de ea şi fata a căzut de la peste 30 de metri înălțime. Este a doua tragedie din ultimele două săptămâni provocată de dorinţa de a face un selfie la înălţime. Pe 7 martie, un adolescent de 16 ani s-a electrocutat după ce a urcat pe pasarela CFR din parcul Herăstrău, din Bucureşti, şi a întins mâna prea aproape de liniile electrice de înaltă tensiune.

„Exact acolo! S-o fi rezemat pe el, s-o fi ținut de el, s-o dus cu totul. O ieșit din tencuială!”, spune un martor.

Opt adolescenţi au intrat în cel mai înalt bloc din zona centrală a Sibiului, deși niciunul nu locuia acolo. Au sunat la interfon şi un locatar le-a deschis, fără să-i întrebe cine sunt și ce vor. Au urcat până la ultimul etaj şi au forţat grilajul de la ieşirea pe terasa clădirii.

„E o ușă de grilaj, au scos-o din țâțâni, a rămas, într-o parte, era lacătul pus și...”, spune un locatar.

„Scurt și cuprinzător, mi-au spus că au vrut să vadă numai Sibiul de sus, că este splendid”, spune Edita Pârvu, președintele asociației de proprietari.

O fată de 15 ani s-a apropiat de marginea terasei, ca să facă un selfie. S-a dezechilibrat şi s-a sprijinit de balustradă, care s-a rupt. Asta le-au spus prietenii ei poliţiştilor pe care i-au chemat după ce adolescenta a căzut de la 30 de metri înălţime.

Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi i-au audiat pe toţi martorii tragediei, pentru a stabili cu exactitate cum s-a putut întâmpla aşa ceva.

Nu este singurul caz de selfie într-un loc periculos, soldat cu victime. Săptămâna trecută, un adolescent de 16 ani a încercat să-și facă un selfie în parcul Herăstrău, pe pasarela care trece peste DN 1. A ridicat mâinile şi a fost prins într-un arc electric.

Tânărul a fost spitalizat cu arsuri de gradul 2 și 3 pe 90% din suprafața corporală.