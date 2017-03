LOCAL: Peripeţii penale la volan

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Beţi la volan, fără permis de conducere. Aşa au fost prinşi doi botoşăneni, care s-au ales până la urmă cu câte un dosar penal, urmând să fie cercetaţi pentru conducere fără permis şi sub influenţa băuturilor alcoolice. Primul dintre ei a fost depistat ieri după-amiază, pe un drum comunal din Vlădeni. În timp ce conducea un autoturism, C. A. de 43 ani, din localitate, a pierdut controlul asupra direcţiei, iar maşina a ieşit de pe drum şi s-a izbit într-un podeţ din beton, în urma accidentului rezultând numai cu pagube materiale. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii l-au verificat pe C. A. cu etilotestul, rezultând valoarea de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat. Azi-noapte, în jurul orei 1.55, a fost oprit în trafic, pe strada Manolești-Deal din municipiu, un autoturism condus de C. A. de 24 ani, din comuna Vlădeni. Întrucât cel de la volan mirosea a băutură, poliţiştii l-au pus pe tânăr să sufle în etilotest, rezultând valoarea de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat, împrejurare în care a fost condus la Spitalul Județean Botoșani, unde i s-au recoltat probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că niciunul dintre conducătorii auto nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie