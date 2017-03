LOCAL: Poliţist găsit nevinovat, după o acuzaţie de luare de mită

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un agent din cadrul Secţiei de poliţie rurală nr. 9 Vlăsineşti, trimis în judecată pentru luare de mită,a fost achitat de magistraţi pe motiv că fapta nu există. Sentinţa a fost pronunţată ieri de Tribunalul Botoşani, însă hotărârea nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel. Fost ajutor de post la Hăneşti, Petru Rusu a respins din start toate acuzaţiile şi s-a declarat nevinovat, dar a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani în iulie 2016. Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 1 spre 2 octombrie 2015, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, acesta ar fi primit 100 de lei de la Andrei-Gabriel Istrate, pentru a nu-i aplica o amendă contravenţională, ci doar un avertisment. Interesant este că ancheta a fost iniţiată în urma unui autodenunţ făcut chiar de şoferul care ar fi oferit şpaga, care a şi semnat cu procurorii un acord de recunoaştere a vinovăţiei sub aspectul comiterii infracţiunii de dare de mită, cel în cauză fiind condamnat anul trecut, tot de Tribunalul Botoşani, la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru dare de mită, sentinţă rămasă definitivă.