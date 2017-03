SPORT: Contractul lui Leo expiră la finele play-out-ului!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Acţionarii au spus că scurtcircuitul apărut după incidentul de la Giurgiu nu a produs nicio schimbare în datele contractuale ale tehnicianului, acordul acestuia cu FC Botoşani urmând a înceta la finalul acestui play-out.

„Am avut o discuţie cu Leo şi intregul Consiliu de Administraţie de la FC Botoşani şi am convenit să continuăm cu Leo şi cu staff-ul său. Nu a fost negociere pentru că revenirea asta se face în aceleaşi condiţii. Pur şi simplu am vrut să lămurim anumite aspecte.Noi nu am reziliat contractul şi nu am făcut altul nou, a fost doar o discuţie de principiu. Cea mai importantă poveste a fost o schimbare de mentalitate, de atitudine”, a afirmat Valeriu Iftime.