SPORT: Cornel Şfaiţer: Este un moment zero pentru toţi!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cornel Şfaiţer a spus că a fost în vestiar şi a vorbit cu jucătorii, transmiţându-le încă o dată că acesta este momentul zero pentru FC Botoşani.

„Este un moment zero pentru toţi. Gata, cu toţii la treabă! De astăzi va fi Leo la lucru şi se va ocupa de antrenamentul echipei, pentru că au fost zece zile agitate pentru noi, pentru FC Botoşani. Prin incidentul de la Giurgiu am avut de suferit. Am pierdut trei puncte preţioase în economia clasamentului cu Timişoara. Vreau să le facem uitate cât mai repede, pentru că am avut o discuţie cu jucătorii şi le-am transmis că pentru noi acum va începe play-out-ul. Leo are credit din partea noastră atât timp cât echipa are rezultate. Aşa a fost mereu la FC Botoşani şi noi niciodată nu am uzat de clauze contractuale sau mai ştiu eu ce”, a afirmat Cornel Şfaiţer