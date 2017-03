SPORT: Iftime: Nu cred că există două tabere la FC Botoşani!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Finanţatorul FC Botoşani nu crede că la echipă se vor forma două tabere, una pro-Leo şi una pro-Golofca şi susţine că dacă Golofca va demonstra că merită să joace, va fi pe teren.

„Golofca este jucătorul nostru, merge mai departe. Dacă e bun joacă, dacă nu, nu joacă. A fost un incident, a trecut. Nu cred că există aceste tabere sau chiar deloc, pentru că n-am văzut două tabere în vestiar. Am văzut în vestiar nişte băieţi maturi, care judecă bine şi interesul lor este să fie stabilitate. N-am spus că este o dragoste faţă de Leo şi o ură faţă de cineva. Este la fel ca înaintea meciului cu Astra. Bineînţeles că este o anumită reţinere a lui Golofca, dar asta nu înseamnă ca nu va putea juca. Ei ar trebui să coleboreze ca şi până acum. Eu nu cred că Leo are ceva special cu el. S-ar putea să fie o lipsă de chimie, dar asta este. Şi noi când am fost la şcoală sau la facultate am avut profesori care ne mai chinuiau, dar se pare că profesorii care ne-au chinuit ne-au învăţat mai multă carte. Din prea multă dragoste îţi baţi copilul ca să-l faci mai performant”, a declarat Valeriu Iftime.