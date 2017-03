LOCAL: Plimbare penală cu maşina prin centrul Dorohoiului

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un dorohoian, care nu a reuşit să se abţină să nu urce la volan, a fost pus sub urmărire penală de poliţişti, sub acuzaţia de conducere fără permis. Cercetările au fost declanşate ieri după-amiază, după ce poliţiştii Biroului Rutier Dorohoi s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că H.R. de 37 de ani, din municipiu, a condus un autoturism pe Bulevardul Victoriei din localitate, deşi avea dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice anulat din 6 decembrie 2016. Cazul urmează să fie soluţionat în colaborare cu procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Dorohoi, bărbatul urmând să fie cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană al cărei permis de conducere i-a fost anulat.