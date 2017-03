LOCAL: Şofer urmărit de poliţiştii de frontieră

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Poliţiştii de frontieră botoşăneni au depistat în trafic, la sfârşitul săptămânii trecute, trei conducători auto care au săvârşit infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere sau au prezentat la control documente falsificate. Vineri, poliţiştii de frontieră din Dorohoi au identificat un autoturism Iveco Fiat, înmatriculat în Italia, condus de Gheorghe C., de 20 de ani, din judeţul Suceava. Poliţiştii de frontieră au avut suspiciuni cu privire la autenticitatea poliţei de asigurare auto tip carte verde şi a certificatului de inspecţie tehnică periodică, motiv pentru care au condus persoana şi autoturismul la sediul sectorului. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii de frontieră au constatat că documentele sunt false în totalitate. Bărbatul a declarat că în luna decembrie 2016 a cumpărat autoturismul de la un bărbat, contra sumei de 1.500 de euro, fără a avea cunoştinţă că documentele maşinii sunt false. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de uz de fals şi conducerea pe drumurile publice a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România. Ieri după-amiază, poliţiştii de frontieră din Darabani au oprit în trafic, în localitatea Bordei, un Volkswagen Touran cu numere de înmatriculare provizorii. La volan era Ionel M., de 35 de ani, , iar în urma verificărilor efectuate poliţiştii de frontieră au constatat că atât autorizaţia de circulaţie provizorie precum şi cartea de asigurare prezentate pentru autoturism sunt expirate. De asemenea, poliţiştii de frontieră au constatat că bărbatul nu deţine permis de conducere. Tot ieri, poliţiştii de frontieră din Dorohoi au oprit, în localitatea Vlădeni, un Opel Vectra, înmatriculat în Bulgaria. Şoferul a ignorat semnalele poliţiştilor de frontieră, iar aceştia au plecat imediat după el, fugarul fiind oprit la scurt timp. Fugarul a refuzat să se legitimeze, motiv pentru care poliţiştii de frontieră au condus persoana şi autoturismul la sediul sectorului. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii de frontieră au constatat că bărbatul este Raul B., de 24 de ani, din Botoşani, care avea permisul de conducere suspendat.