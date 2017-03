LOCAL: Vizite inopinate la arestaţii la domiciliu

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Botoşănenii plasaţi sub control judiciar sau aflaţi în arest la domiciliu au fost „vizitaţi” de poliţişti, pentru a vedea cum sunt respectate măsurile instituite de procurori ori de instanţe. Astfel, în perioada 17-19 martie, poliţiştii au organizat şi executat o acţiune de verificare a persoanelor faţă de care au fost stabilite măsuri preventive (control judiciar, control judiciar pe cauţiune şi arest la domiciliu), de pe raza judeţului Botoşani. Au fost verificate 47 de persoane, între care 15 arestați la domiciliu şi 32 de persoane aflate sub control judiciar. În cazul a trei persoane aflate sub control judiciar şi a unei persoane în arest la domiciliu, a fost sesizată instanţa de judecată cu privire la încălcarea obligaţiilor impuse prin instituirea măsurii preventive.