LOCAL: Călători nemulţumiţi de incertitudinea cauzată de greva CFR

Botoşănenii care doreau să plece în această dimineaţă la Bucureşti au avut parte de o surpriză neplăcută, la ghişee vânzarea tichetelor de călătorie fiind oprită. Acest lucru a stârnit revolta oamenilor care trebuiau să meargă spre capitală " Am fost la ghişeu şi mi-au transmis că e grevă şi dacă am bilet cumpărat din timp imi pot lua banii înapoi"a spus o femeie care dorea să se urce în tren. Mulţi au vociferat spunând că îi înţelege că au salariile mici dar blochează toată activitatea " Eu ce fac acum? trebuie să ajung la Bucureşti şi la ora asta nu am nici o variantă" a spus alt călător.În cele din urmă s-a decis ca trenul să plece la ora stabilită,11.19.