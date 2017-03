LOCAL: Protest în chiloţi, în faţa Parlamentului

« Alte stiri din categoria Ultima ora

O fotografie postată pe Facebook de fostul şef al Poliţiei Rutiere Botoşani a devenit virală pe internet. Încercând să-şi manifeste satisfacţia faţă de posibila plecare a lui Daniel Constantin din ALDE, Dumitru Zmău, care a ocupat până anul trecut funcţia de co-preşedinte al ALDE Botoşani, a postat pe contul său de facebook o fotografie în care apare în pielea goală în faţa sediului Parlamentului însoţită de următorul comentariu “Şi uite așa, mi-am luat rămas bun de la Daniel Constantin, atunci când mi-am dat demisia din Copreședinte Alde Botoşani.Atunci i-am aratat ce aveam in chiloți ,in partea din spate.Acum cand văd ca face scandalul acesta,el fiind un nimeni absolut,as vrea sa-i arat ce am si in partea din fata!Cum e de facut,dragi prieteni?”. Fotografia ar fi fost realizată în septembrie 2016, dar nu a fost făcută publică până ieri, când Dumitru Zmău a decis să ia poziţie faţă de posibila excludere din partid a lui Daniel Constantin.