NATIONAL: Barbat batut de un taximetrist dupa ce a refuzat sa platească mai mult

Un bucureștean a fost bătut de un taximetrist, după ce nu acceptat să plătească în plus față de suma emisă de aparat. Alin Berba are nevoie de îngrijiri medicale, a depus plângere la poliție, însă autoritățile nu au reușit să îl identifice pe taximetristul violent. Tot ce s-a aflat este că lucra la compania de taxi Leone.

Incidentul a avut loc pe 11 februarie, în jurul orei 04.00 dimineața. Alin Berba era în centrul Vechi și voia să ajungă acasă. Șoferul taxiului i-a cerut 25 de lei pentru cursă, iar bucureșteanul s-a urcat în mașină fără să spună dacă acceptă sau nu această sumă.

„La Unirii am fost opriți de poliție, cred că se făcea o razie, moment în care i-am spus polițistului că mi-a cerut o sumă mai mare de bani. Agentul s-a uitat la aparat, a văzut că e în funcțiune și a spus că nu are ce să facă. Nu țin minte să își fi notat atunci numele șoferului”, a povestit tânărul.

Când au ajuns la destinație, suma de pe aparat era de „10 lei și ceva”, iar Alin Berba i-a înmânat șoferului 11 lei și s-a dat jos din mașină.

„Am plătit 11 lei, am cerut bonul, pe care a refuzat să mi-l dea. Mi-a spus că noi ne-am înțeles la 25 de lei. Eu i-am zis că el mi-a cerut 25 de lei și că eu nu am acceptat”, a povestit bucureșteanul.

Când a coborât din mașină a auzit un sunet și când s-a întors a văzut că șoferul luase o bâtă de baseball și venea după el.

„Am luat-o la fugă, mi-am dat seama că nu aveam timp să ajung acasă suficient de repede, moment în care m-am întors cu fața la el și a început să mă lovească. Am simțit doar lovitura la cap. După aceea s-a urcat în mașină și am plecat. Am mers până acasă, nu mai aveam baterie la telefon să sun la 112. Acasă am sunat la poliție și la ambulanță. A venit SMURD-ul și am fost transferat la Spitalul Floreasca. Acolo am aflat că aveam o plagă de cinci centimetri la cap. Abia a doua zi am văzut că mai aveam o vânătaie și pe mână și pe picior. Eu, în acel moment, am simțit doar lovitura la cap”, a spus Alin Berba.

Tânărul a depus plângere la poliție și acum așteaptă certificatul medico-legal.

Poliția Capitalei nu l-a identificat pe taximetristul violent. Victima nu și-a amintit decât indicativul taxiului. Autoritățile au precizat că ancheta este în desfășurare.

Bărbatul a demarat o acţiune penală în instanţă şi una civilă împotriva companiei Taxi Leone. De la incident nu a fost contactat de nimeni de la compania de taxi: „și nici nu am vrut”. Victima vrea să ceară daune de 20.000 de euro de la șofer.

De cealaltă parte, compania Taxi Leone a precizat că indicativul spus de victimă nu a fost niciodată înregistrat la ei și că colaborează cu autoritățile.

În 2016, la Protecția Consumatorului au fost înregistrate 120 de plângeri la adresa taximetriștilor din Capitală și în 2017, 30 de plângeri. ANPC a aplicat amenzi de 25.000 de lei pentru probleme care țin de competența lor, iar chestiunile de ultraj și violență au fost trimise la Poliția Locală.