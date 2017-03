LOCAL: Angajaţii Nova Apaserv nu vor avea salarii majorate în următoarele luni

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Salariaţii Nova Apaserv nu vor beneficia de majorarea salariilor în următoarea perioadă pentru că instituţia funcţionează în baza legii bugetului de stat iar aceste măriri nu au fost bugetate. Directorul interimar al societăţii,Albert Tănasă, are în vedere, ca ultimă variantă, chiar şi reducerea de personal " Cu siguranţă nu putem vorbi de nici un calcul, de nici o variantă în care o creştere salarială să fie aplicată din luna aprilie sau mai.Vorbim din punct de vedere legislativ de o imposibilitate a aplicării unei creşteri salariale poate şi la nivelul lunii iunie.Dar am spus şi am luat acest punct de reper, luna iunie,pentru a putea analiza varianta unei rectificări bugetare începând cu această lună" a declarat acesta. Directorul interimar le reproşează organizaţiilor sindicale că au şi ele partea lor de vină pentru faptul că, în ultimii ani nu au făcut demersurile necesare pentru creşterea salariilor "Nu am auzit în ultimii trei patru ani în cadrul societăţii despre greve sau altfel de mişcări sociale în afara unor notificări" a mai spus în continuare, Albert Tănasă. Săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire între conducerea societăţii şi reprezentanţii sindicatelor pentru a căuta soluţii care să mulţumească ambele părţi. Momentan s-a început o analiză a fiecărui compartiment din cadrul Nova Apaserv pentru echilibrarea structurii operaţionale, ajungându-se şi la transferul angajaţilor de la un compartiment la altul.