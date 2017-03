LOCAL: Botoşaniul, implicat în acţiunea Earth Hour

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Municipiul Botoșani se va alătura și anul acesta, celei mai mari mișcări de mediu din lume, inițiată de ecologiștii de laWorld Wide Fund for Nature (WWF). La 10 ani de la prima ediție care a avut loc la Sydney și la 7 ani de când și România a aderat acestei mișcări, Earth Hour va uni din nou milioane de oameni din întreaga lume cu un singur scop: lupta împotriva schimbărilor climatice.

Implicarea în această acţiune de mediu presupune stingerea luminilor în locuinţe, pe 25 martie, în intervalul orar 20.30-21.30 şi petrecerea acelei ore în mijlocul naturii.

Municipalitatea botoșăneană își propune să le dea întâlnire botoșănenilor cu mici artiști locali care vor arăta lumii că ne putem simți bine și fără a face risipă de electricitate. Momentele muzicale vor fi susținute pe Pietonalul Unirii, cea mai cunoscută zonă de promenadă din oraș, și în fața Primăriei, loc tradițional de întâlnire pentru botoșăneni, cu această ocazie.

"Am răspuns din nou pozitiv invitației primite din partea celor care au inițiat și fac an de an această mișcare de mediu, de amploare, pentru că Botoșaniul este în topul orașelor verzi din România și vrem să rămânem acolo. Dorim să tragem un semnal de alarmă față de schimbările climatice care ne afectează, în primul rând, sănătatea și, de ce nu, să continuăm o tradiție al cărei scop este acela de a trezi conștiințe, de a genera un impact și dincolo de această oră dedicată pământului", a declarat primarul Cătălin Flutur.

Potrivit reprezentanţilor primăriei, Earth Hour înseamnă nu doar o oră oferită naturii, ci momentul în care botoşănenii se pot hotărî să colecteze, să recicleze, să meargă mai mult pe jos sau cu bicicleta, să opteze pentru sursele regenerabile de energie, într-un cuvânt, să fie mai atenţi cu natura.