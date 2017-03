LOCAL: Şofer de autobuz prins băut la volan

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un şofer de pe un autobuz a fost suprins băut la volan, azi dimineaţă. În vârstă de 59 de ani, C.E., din municipiul Botoşani, a fost depistat pe drumul naţional DN 29B, în localitatea Cătămărăşti-Deal, comuna Mihai Eminescu, în timp ce efectua o cursă regulată pe itinerariul Havîrna-Botoşani. Tras pe dreapta şi verificat cu etilotestul, bărbatul s-a ales cu o amendă, dar şi cu permisul de conducere suspendat pentru 90 de zile. Şi asta pentru că aparatul a indicat o îmbibaţie de 0,14 mg/l alcool pur în aerul expirat. Norocul călătorilor a fost că şoferul a nimerit chiar în timpul unei acţiuni a poliţiştilor de la Rutieră. Astfel, în perioada 24-27 martie, poliţiştii botoşăneni au acţionat pentru prevenirea accidentelor rutiere, în special a celor produse ca urmare a conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice. Sub coordonarea Serviciului Rutier, poliţiştii rutieri, sprijiniţi de colegii de la ordine publică, au intensificat activităţile pe raza întregului judeţ pentru depistarea conducătorilor auto aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice şi pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul consumului de alcool. În total, au fost testaţi cu aparatul etilotest 287 de conducători auto, iar în urma verificărilor efectuate au fost întocmite 4 dosare penale privind săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Totodată, cu ocazia activităţilor desfăşurate, poliţiştii rutieri au aplicat un număr de 194 de sancţiuni contravenţionale, 5 dintre acestea fiind pentru consum de alcool, contravenţii sancţionate cu amendă şi cu suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe o perioadă de 90 de zile, fiind reţinute 9 permise de conducere.