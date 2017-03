LOCAL: Şoferi penali traşi pe dreapta de poliţişti

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Trei şoferi s-au ales cu dosare penale, după ce au fost opriţi în trafic de poliţişti. Unul dintre ei era atât de beat încât nu a mai văzut pe unde este drumul. Astfel, duminică dimineaţă, C.I. de 44 de ani din comuna Tudora, conducea un autoturism pe drumul judeţean DJ 208 I, iar la un moment dat maşina a ieşit de pe şosea şi s-a răsturnat în șanțul din partea dreaptă a direcției de mers. Ajunşi la locul accidentului, poliţiştii au realizat că bărbatul nu deţine permis de conducere, etilotestul indicând o concentraţie de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat. Condus ulterior la Spitalul Judeţean Botoşani, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, bărbatul va fi cercetat pentru două infracţiuni - conducere fără permis şi conducere în stare de ebrietate. Tot ieri seară, B.A. de 29 de ani, din municipiul Botoşani, a fost depistat în trafic, în timp ce conducea un autoturism pe strada Octav Onicescu din municipiu. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit că tânărul figurează cu dreptul de a conduce vehicule suspendat, din 18 februarie şi prin urmare i-au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere. După numai o oră, O.S. de 30 de ani, din comuna Vorona, a fost depistat şi el în trafic, în timp ce conducea un autoturism pe drumul judeţean DJ 208 C, pe raza localităţii.Şoferul a fost testat alcoolscopic, valoarea indicată fiind de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, tânărul a fost condus la Spitalul Judeţean, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe.