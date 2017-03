LOCAL: Angajata la Pediatrie gasita decedata in propria locuinta

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Descoperire macabra intr-un bloc de garsoniere de pe Aleea Colonel Tomoroveanu din Botosani. O femeie de 47 de ani, asistenta in cadrul Sectiei Pediatrie de la Spitalul Judetean, a fost gasita fara suflare in propria locuinta. Femeia nu s-a prezentat ieri la munca, iar azi nu a raspuns apelurilor telefonice, motiv pentru care familia a alertat serviciul 112. Un echipaj de pompieri a ajuns la locuinta femeii, pompierii urcand pe o scara pana la etajul trei al imobiluui si au patruns in casa, unde au gasit-o pe femeie.